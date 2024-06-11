ARIZONA FREEDOM ターコイズリング

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商品詳細
アリゾナのイブシ加工されたターコイズリングです。定価：22,440円素材：シルバー（SV925）×ターコイズSIZE約：幅6.9/5.2×厚さ2.0mmターコイズ…W5.0×H7.0mmリングサイズ：17号
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http://narcologia.ru/goods/reproduce278855.html
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