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ARIZONA FREEDOM ターコイズリング
商品番号 T75620907449
商品名

ARIZONA FREEDOM ターコイズリング
ブランド名 アリゾナフリーダム
特別価格 税込 8,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アリゾナのイブシ加工されたターコイズリングです。定価：22,440円素材：シルバー（SV925）×ターコイズSIZE約：幅6.9/5.2×厚さ2.0mmターコイズ…W5.0×H7.0mmリングサイズ：17号
http://narcologia.ru/goods/slide941687.html
http://narcologia.ru/goods/troupe663411.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce278855.html

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