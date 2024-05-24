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フェザー④　ケンキクチ　KENKIKUCHI　kenkikuchi
商品番号 K93332449845
商品名

フェザー④　ケンキクチ　KENKIKUCHI　kenkikuchi
ブランド名 ケンキクチ
特別価格 税込 19,425 円
在庫状況 あり

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商品詳細

先金Ｆ６フェザー(旧)先金部分の短い前期品です。現行品よりも廃番のOLD物にこだわる方には特にオススメします！硫化していますが磨けば綺麗になります。※付属品なしバラす前の画像も掲載しておきますので、サイズ比較や着イメージの参考までに。※セット販売価格ではありません❗ケンキクチKENKIKUCHIkenkikuchi材質...シルバー
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