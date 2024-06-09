HUMAN MADE WORK CAP ヒッコリー　Lサイズ

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商品詳細
HUMANMADEWORKCAPヒッコリーLサイズ毎シーズン展開しているオリジナル型のワークCAPです。「HUMANMADE」は、ビンテージコレクターとして知られるNIGO氏が手掛ける“過去と未来の融合”をテーマにしたプロジェクトです。NIGO氏が所有する莫大なヴィンテージコレクションからインスパイアされた珠玉のラインアップは、クラフトマンシップに満ちた妥協の無い作りに定評のあるメーカー「WAREHOUSE（ウェアハウス）」の技術協力のもとに作られています。ヴィンテージの雰囲気を踏襲したアイテムには、独創的なグラフィックが施されるなどNIGO氏らしいミックス感覚も新鮮です。
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