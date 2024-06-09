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[7UNION]☆新品•未使用☆フリーサイズ○ストラップバックキャップ
商品番号 T60139877060
商品名

[7UNION]☆新品•未使用☆フリーサイズ○ストラップバックキャップ
ブランド名 セブンユニオン
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポリエステル　75%ウール　　　　25%○中国製○カラー:黒×グレー⚠お店の展示品でしたので多少のご試着はされてると思います。○表記サイズ=free○実寸サイズ=頭囲:54~59cmくらいが適してます。※メーカー価格:¥5,670⚠値引き交渉してません。また、そういったご質問にもお答えしてませんのでご遠慮下さい。
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