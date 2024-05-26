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【良品】Ag925 喜平ネックレス 50㎝ ペンダントトップ ダイヤ0.07ct
商品番号 S25379087998
商品名

【良品】Ag925 喜平ネックレス 50㎝ ペンダントトップ ダイヤ0.07ct
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 5,805 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★ご覧いただきありがとうございます★★★円滑なお取引きのためプロフィールをお読み下さい★★▼jujuの出品一覧▼ぜひご覧ください！#juju出品【Ag925喜平ネックレス50㎝ペンダントトップダイヤ0.07ct】◆商品説明◆◇チェーン長さ：約50㎝◇総重量：23.4ℊ◇チェーン幅：約4㎜◇ペンダントトップ：Ag925ダイヤ計0.07ct◇細かな使用キズや、シルバー特有の黒ずみ　などありますが、全体的に状態の良い　中古品になります。◇中古品ですので、細かな傷や汚れなどは　ご承知頂ける方のみ購入お願いします。◇他サイトおよび店頭販売も行っております。　急な出品削除の場合はご容赦願います。▲お問合せ・コメントについて▲△頂いたお問合せ・コメントには可能な限り迅速にご対応させていただきます。△就業中や夜間など、ご対応にお時間を頂く場合もございます。ご理解願います。▼配送について▼▽らくらくメルカリ便にて発送予定です。▽緩衝材の利用など丁寧な梱包に留意します。▽お手元に届いた品物は必ずご確認ください。　万が一品違いや配送中の破損があれば、　受取通知をせずご連絡ください。●返品・キャンセル・クレームについて●〇完全な美品をお求めの方はご購入をお控え　下さい。〇品違いや、写真・説明文に明記の無かった　重大な瑕疵・不良・損傷などありましたら、　受取通知の前にご連絡ください。〇受取通知後の返品、キャンセルはいかなる　理由があってもお受け出来ません。〇気になる点がございましたら、必ずご購入　の前にお問合せください。
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