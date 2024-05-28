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指輪 スプーンリング
商品番号 T75492143254
商品名

指輪 スプーンリング
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 3,515 円
在庫状況 あり

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商品詳細

他にもアクセサリーなど多数出品しておりますので是非ご覧下さい。ヴィンテージアクセサリーショップで購入しました。正規品になりますのでご安心ください綺麗に磨きあげましたので経年変化して、味や深みのある風合いになりますのでぜひお楽しみください。レディースメンズ問わずユニセックスで使えるアイテムですのでペアリングなどにせび！^^ステンレスですので金属アレルギーの方にもオススメです！同じ組み合わせや二個セット以上のご購入も出来ますのでお気軽にご質問ください。サイズのご指定がなければ20号でご準備させて頂きます。ご指定があれば15号〜35号までは対応できますのでコメント欄もしくは購入後の取引欄で教えてください。基本的に値下げは考えておりませんのでご了承ください。ご質問などありましたらコメントにお願いします。#シルバーアクセサリー#スプーンバングル#スプーンリング#アンティーク#ヴィンテージ#ハンドメイド#ビンテージ#バングル#シルバー#リング#指輪#古着#ユニセックスカラー···ゴールド
http://narcologia.ru/goods/flight570028.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis384644.html
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