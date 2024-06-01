電熱グローブ バイク用 5000mAhバッテリー 2個付き 防寒 冬用 男女兼用 ...

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♡♡ご覧いただきありがとうございます♡♡❇新品未使用！❇送料無料！❇即購入大歓迎！✮プロフィールをよくお読み下さい。✮〖商品説明〗【高品質な素材】ヒーターグローブの表地は高密度のポリエステル素材を使用しています。手首のベルトと袖口の伸縮ゴムのデザインは寒気の侵入を防止します。裏地が裏起毛なので、肌触りが良く保温性抜群。冬場から手を暖かく守ってくれます。【３段階の温度調節】3秒間押し続けると開き、すぐに暖かくなります。温度調整スイッチにより低温(約40-45℃)、中温(約45-50℃)、高温(約50-55℃)の切替が可能です。季節や気温に応じていつでも好きな温度に切り替えます。【タッチパネル対応、滑り止め抜群】電熱グローブの5本指の先端に導電性の良いタッチパネル対応の特殊素材を採用し、タッチ反応はばっちりです。手のひら部分に滑りにくいPU素材を使用し、抜群のグリップ力を発揮。【防風、防寒、防水】他の手袋と比較して、当社の手袋は高密度素材で作られており、柔らかくて暖かいだけでなく、防風と防雨にも効果的です。リストストラップと伸縮性のある袖口は、冷気の侵入を防ぎ、さまざまなサイズに合わせて調整可能です。保温性と利便性を両立し、製品の厚さが適度で、指を柔軟に緩めて握り締めることができると同時に、バッテリー用のポケットは手袋の裏側に設計されているため、自転車に乗ったりしても手首が痛くなりません。【多用途】電熱グローブは強い電流を発生させず、安全かつ迅速に加熱でき、冬の凍傷や関節のこわばりを防ぎます。冬のアウトドア活動や通勤、通学、雪かき、釣り、乗馬、登山、旅行、スキーなど様々な場面で使用できます。