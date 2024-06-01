【新品】《Lee 2つ折り財布》ファスナー付き 小銭入れ プレゼント

◆発送スケジュールも含めプロフィールを必ずご覧ください◆◆お値引き交渉コメントはご遠慮下さい◆※注意☆ブラック・チョコ・ブラウンからお選び下さい☆※ご購入後に取引メッセージにてご指定下さい。【商品の説明】■Lee（リー）より二つ折りのラウンドジップウォレット。■すっきりとスマートな二つ折り財布。■お札入れを2ヶ所を設け、小銭入れは中で二つに分かれて取り出し易い設計。■本体背面部分にもポケットを施し定期等のカード類を収納可能。■ラウンドファスナーなので角が潰れにくい構造。■しっとりとした革で程よく光沢のある素材感。■シンプルデザインなので贈り物やプレゼントに最適！■地球にやさしいリサイクルレザー使用。※リサイクルレザーとは廃棄する革の端材などを使用して製作されています。合成皮革(PUレザーやフェイクレザー)などより質感が良いのが特徴です。SDGsやエコに配慮した商品でもございます。■サイズ：横11cm×縦9.5cm×厚さ2.5cm■仕様：お札入れ2ヶ所カード入れ6ヶ所ジップ付き小銭入れ1ヶ所バックポケット4ヶ所■素材：再生皮革■メーカー小売希望価格4950円(税込)●必ずご確認下さい。・革のキズなどについて本商品には天然の革を使用しております。その為「シワ・キズ・色むら・匂い・小さな汚れ」等がある場合があります。これらは革本来の特性によるもので不良ではございません。・カラーについて天然素材の為1点1点色味が異なる場合がございます。※モニターによって画像と実物の色味が多少異なる場合もございます。・縫製等について本商品はハンドメイドで作られた商品の為、縫製や留め具に微妙なズレがある場合がございます。上記を予めご了承の上ご検討頂きます様お願い申しげます。【商品の状態】■新品※パッケージ箱が付属していない商品になります。【郵送の方法】■緩衝剤とOPP袋で梱包し、宅配袋(ビニル製)にてゆうパケット(匿名配送)で発送。☆宜しくお願い致します☆《検索キーワード》財布2つ折り小銭入れコインケースお祝いプレゼント誕生日メンズレディースLEE各種財布雑貨屋さん《Z97～Z99》4.2.2



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