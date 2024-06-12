全日空商事 YS21159 1/200 YS-11A JA8761

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全日空商事YS211591/200YS-11AさよならYS-11JA8761ご覧いただき誠にありがとうございます。今回、所蔵模型を一旦整理するため、出品致します。モデルは札幌丘珠空港への着陸時を再現したもので、着陸脚とフラップが下がった状態を再現した精密なものです。滑走路のディスプレイベースが付属しています。本体、ディスプレイベースともに未開封で、暗所にて保管しておりました。外箱にも大きな傷はありません。どうぞよろしくお願いいたします。スケール···1/200