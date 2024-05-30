【新品】ネックレス 喜平チェーン ゴールド ブラック ホワイト マット43cm

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【新品】ネックレス喜平チェーンゴールドブラックホワイトマルチカラーマットカラー43cm幅1.2cmブリンブリンストリートhiphop※1部分だけホワイト部分がかけていますが着用には問題ないです※サイズ（約）チェーン長さ43cm幅1.2cm☆☆喜平チェーンの面部分がマットカラーで加工されてあるため珍しい喜平チェーンです☆☆検索渋谷ストリート原宿サブカル系メンヘラヤンデレロックテニスチェーンテニスネックレスCZダイヤホワイトゴールドメンズネックレスヒップホップジュエリーブリンブリンダンスB系ストリート系キュービックジルコニアゴールドhiphopやストリートアクセサリーが好きな方にlilWaynelilpeeplilpumppopsmokeliluzivertなどのヒップホップアーティストが愛用してるブリンブリンなどにイメージが近くてかっこいいです。ゴールドチェーン喜平チェーンマイアミキューバンk1818kダイアモンド#ピアス#ボディピアス#アクセサリー#ネックレス#イヤリング