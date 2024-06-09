far eastern enthusiast silver skull ring

ファーイースタンエンスージアストのスカルリングです。ピンキーリングになります。●サイズ：おそらく9号（8号かもしれません）画像最後のスケールをご参考ください。素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：シルバー●状態：購入当初はよく着用していたため、細かなキズが見られます。神経質な方はご遠慮ください。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。



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