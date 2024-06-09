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far eastern enthusiast silver skull ring
商品番号 H16649586803
商品名

far eastern enthusiast silver skull ring
ブランド名 ファーイースタンエンスージアスト
特別価格 税込 2,996 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ファーイースタンエンスージアストのスカルリングです。ピンキーリングになります。●サイズ：おそらく9号（8号かもしれません）画像最後のスケールをご参考ください。素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：シルバー●状態：購入当初はよく着用していたため、細かなキズが見られます。神経質な方はご遠慮ください。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。
http://narcologia.ru/goods/scissoring566496.html
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