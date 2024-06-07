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虎置物[銅器]
商品番号 N65995063344
商品名

虎置物[銅器]
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 7,680 円
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商品詳細

古物　銅器　無銘合わせ箱(桐箱、箱書き無し経年変色有)寸法:高さ11cm,幅28.5cm奥行19cm,いかにも古物と云う色合い・風合いです。ご不明の点はコメントお願いします。#虎　#十二支　#寅#古物#銅器　#洋風置物
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