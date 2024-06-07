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- 【匿名配送】米津玄師 地球儀 販促ポスター
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商品詳細
米津玄師『地球儀』スタジオジブリ宮﨑駿監督の最新作「君たちはどう生きるか」の主題歌。告知用の非売品ポスターB2サイズになります。目立った傷や汚れ、折れはありません。が、ポスター特有の巻きジワ等はついてしまう可能性があります。また細かなシワや折れなどの見落としがあるかもしれません。気になる方はご購入をお控えください。コメントなし即購入OKですが、注意事項をお読みください。
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