CO-315 《型番》 73992 QB/BK

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柄・デザイン···無地カラー···ブラックご覧いただきありがとうございます♪٩꒰。•◡•。꒱۶#COACHshopCO-315《型番》73992QB/BK になります♪ ☆新品未使用☆—-✄———-✄———-✄—-☆全商品 →送料無料☆—-✄———-✄———-✄—-୨♡୧サイズ୨♡୧H10cmxW6.5cmxD1cm୨♡୧商品説明୨♡୧コーチのキーケースになります。カードケースとしても使用可能。୨♡୧カラー୨♡୧ブラック୨♡୧注意事項୨♡୧✧発送方法は匿名配送になります。✧自宅保管になります。神経質な方は購入をお控えください。✧空気清浄機完備の部屋で保管しておりまして、ペットの飼育もしておりません。✧光の加減などにより画像と実物の色に多少の違いがある場合がございます。✧こちらの発送ミス以外の返品対応は行なっていませんのであらかじめご了承ください。✧その他注意点プロフィールに記載しておりますのでそちらもご確認をお願いします。