即日発送！　fear of god 59FIFTY 7 1/2

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商品詳細
コレクション整理のため出品致します。着用2回のみの美品です。早い者勝ち、即購入OKです！よろしくお願いします。梱包の関係上、畳んで入れさせて頂きます。定価9900円#essentials#エッセンシャルズ
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