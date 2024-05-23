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商品詳細
テラヘルツ鉱石10mmブレスレットテラヘルツ波(1秒間に1兆回の振動)は、光と電波の２つの特性を持ち、遠赤外線の吸収波長に対し、透過波長という特質を持つテラヘルツ波は、細胞を傷つけることなく安全に人体分子を透過し、体内深部の細胞を活性化すると言われています。テラヘルツ波に属する4〜14ミクロンの波長は、人体分子との共振作用が特に高く、細胞の代謝、修復を促すと報告され「育成光線」と呼ばれています。育成光線は人体の細胞、酵素、DNA、有機高分子の振動を活性化し、血行促進、冷え性、こりの低減、老化予防、外傷の早期回復、体臭除去など、様々な健康促進作用があると言われています。サイズ内径約16cmカラー···シルバーアクセサリー装飾···その他ストーン
http://narcologia.ru/goods/Taipei442971.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion865478.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy899753.html
テラヘルツ鉱石 10mm ブレス 免疫力アップ 健康 美容 体幹 治癒力 本物
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