【希少／未使用品】★STUSSY／Destiny・Skull／スカル／リング★

☆☆☆☆☆専用☆☆☆☆☆★サイズ：L／XL※18.5～19号程度★カラー：シルバー★素材：不明※おそらく真鍮×銀メッキ★刻印：ナシ★全長：―★装着内径：―★重量：約27g★DEADSTOCK★コンディション：新品／未使用品購入当初からの左側側面に若干のスレ。※画像7参照。画像程は目立たず、他の指で隠れる位置の為、さほど気にならない。歪み、割れ、欠け等のダメージは無し。★付属品ナシ※オマケで「ROYALORDER」の保存袋、お付け致します。※台座のレザーBOXは撮影用★STUSSY新宿CHAPTにて新品購入。購入後、未使用のまま自宅保管#JustinDavis#ジャスティンデイビス#ChromeHearts#クロムハーツ#RoyalOrder#ロイヤルオーダー#LionHeart#ライオンハート#A\u0026G#エーアンドジー#BloodyMary#ブラッディマリー#BWL#BILLWALLLEATHER#ビルウォールレザー#ZOCALO#ソカロ#Bizarre#ビザール#goro’s#ゴローズ#GIGOR#ジゴロウ#CRAZYPIG#クレイジーピッグ#AQUASILVER#アクアシルバー#ArizonaFreedom#アリゾナフリーダム#FUNNY#ファニー#GALCIA#ガルシア#SAAD#サード#NativeSpirit#ネイティブスピリット#ALZUNI#アルズニ#TIFFANY#ティファニー#ArgentGleam#アージェントグリーム#エムズコレクション#ディールデザイン#アルテミスクラシック#アンプジャパン#ジャムホームメイド#WOLFMANB.R.S#ウルフマン#アクアフォルティス#シンズスカルプチャー#ラリースミス#トラヴィスワーカー#ラバー#ビッグハンド#ロンワンズ#スタンリーゲス#プエルタデルソル#フィリップオーディベール#シンパシーオブソウル#SILVER925#シルバー925#銀#メキシカンジュエリー#メキシコ#mexico#ナバホ#ホピ#インディアンジュエリー#ビンテージ#ヴィンテージ#VINTAGE#指輪#リング#シルバーアクセサリー