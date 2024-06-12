ACATE カードケース 名刺入れ

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商品詳細
ACATEのカードケースです。色：ブラックサイズ：約11.5センチ×7.5センチ定価：約30,000円状態等：何度かカードを入れたりしていますが実使用はしておりません。付属品:なしよろしくお願いいたします。
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