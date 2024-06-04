バンズ ヴァンズ オールドスクール プロ ブラック 25.0cm VANS

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商品詳細
バンズヴァンズオールドスクールプロブラック25.0cmVANSOLDSKOOLPRO正規品本物ウルトラクッシュデュラキャップスケーターブランド：VANS(バンズ)モデル：OLDSKOOLPRO(オールドスクールプロ)品番：721454サイズ表記：US7.0(25.0cm)コンディション大きなダメージ傷や汚れ等なく綺麗な状態です商品説明ヴァンズオールドスクールプロですバンズの名作モデルをベースに、現代のスケートトリックに対応したディテールを加え、アップデートされたスニーカーをリリースするプロシリーズのモデルですクッション性が高く脱着可能なインソールウルトラクッシュ、スケートトリックの際に必ず生じる摩耗への耐性を強化した素材デュラキャップなど見た目をさほど変えず機能性が向上したスニーカーです送料無料で、サイズに合ったらくらくメルカリ便で発送いたします。発送の際、嵩(かさ)のあるものは圧縮して発送する場合があります。他の店舗でも販売しておりますので、販売を終了する可能性もあります。タイミングによってはご注文いただいた後でも、ご用意できない場合がありますのでご了承ください他にもお得な商品出品しております↓↓↓是非ご覧ください↓↓#MOTORHEAD88
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