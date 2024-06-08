US ヴィンテージ スイートハート パフィハートジュエリー FORGET ME

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商品詳細
材質···シルバーアメリカで購入したヴィンテージ・シルバージュエリーです。1940年代、第二次世界大戦時のものと思われます。STERLINGSILVERFORGETMENOT勿忘草のフラワーのデザインです。15mm×18mm×6mm重さ1.07g
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