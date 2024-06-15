[ジー エス ジー] カーボンレザー 小銭入れつき 紳士用 長財布

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この商品について▶【ポイント1-商品説明】：商品内容：長財布１個；（素材）：表：カーボンレザー；（カラー）：ブラック、ネイビー；（サイズ）：約20*10*2.5cm；（仕様）：カード入れx12、札入れx2、フリーポケット×4、Ｌ字型ファスナー小銭入れ×1；職人がひとつひとつ丁寧に製作いたしまいしたメンズ長財布が登場。▶【ポイント2-使用便利】：ラウンドファスナーで、カード・お札を取り出しやすいように大きく開きます。Ｌ字ファスナー式小銭入れで、コインの出し入れはしやすいです。（通帳が入る大きさで使いやすい！）★おしゃれなデザインと実用性を兼ね備えた財布長財布（お洒落なメンズ長財布）。▶【ポイント3-商品品質】：高品質なファスナーを採用し、スムーズに開閉することができます。繰り返し使用しても破損しにくいです。有名ブランド品に匹敵する品質を持っていてコスパが高いです。カーボンレザーは耐摩耗性、耐熱性、耐光性に優れています。また、財布の内側は高級繊維素材を使用しており、耐久性が優れています。▶【ポイント4-たっぷり大容量】：シンプルながら充実した収納ポケット、フォーマルにも、カジュアルスタイルにも合わせやすい！★（カード入れ）：両側合わせて計１２枚のカードが収納できるポケット；★（フリーポケット）：レシートや領収書など手元に残しておきたいものをサッと収納、高さがあり、お札、通帳が簡単に入ります。；★（取り出しやすい小銭入れ）：ファスナー式で開閉する小銭入れついてるので、大きく見開き中身が見えやすい！尚、購入して一週間だけ使用しました。