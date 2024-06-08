dogs ネックレス　kohh

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KOHHDogsネックレスGRILLZJEWELZ限定販売された物になります。着用頻度はありましたので、小傷やシルバー独特のくすみや汚れはございます。留め具が外れてしまい他のシルバーを付けています御理解宜しくお願いします