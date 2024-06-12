ポケモンカード トップサン

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商品詳細
ポケモンカードトップサン裏青16枚裏緑5枚タッツー2枚ありますが、裏色が違います。【状態】状態は個人の判断のため、写真にてご判断下さいますようお願いします。かなり年代物且つ子供の頃に使用していたものですが、素人目線では美品が多めです。神経質な方のご購入は固くお断り致します。上記の内容を十分にご了承の上、ご検討ください。すり替えを防ぐため、返品返金、交換はお断りします。【発送】ファイルにいれた上、送付させていただきます。
http://narcologia.ru/goods/interconnect24070.html
http://narcologia.ru/goods/providence215194.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate73648.html
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