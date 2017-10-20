NIKE AIR MAX 1 LEATHER PAスニーカー 25cm レザー

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★NIKENIKEAIRMAX1LEATHERPAStingrayPackBlack705007-001★ブラック★25.0cm★付属品なし★中古品数回使用しました。中古スニーカーとしては綺麗目になると思います。ソールの減りはほとんどなく、まだまだ使用できます。希少なメンズ25.0cmサイズ男性の方はもちろん小中学生のお子様や女性の方におすすめです。ソールの周りにスティングレー(エイ皮)のような型押しレザーがほどこされたデザイン性の高いエアマックス1になります。中古品になりますので、新品を好む人や細かい事を気になさる人は購入をお控え下さい。エアマックス1レザーPAメンズキッズジュニアレディースNIKEナイキエアジョーダンエアフォースエアマックスAIRMAXメインカラー···ブラックモデル/シリーズ···AIRMAXモデル/商品名···AIRMAX1