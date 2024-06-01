新品　ダブルアールエル　RRL リミテッド　コットンブルゾン　M 2021SS

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※成約済みです※3連休SALE！火曜日以降、価格戻します。レア商品につき早い者勝ちです！※コメントの有無に関わらず即購入OKです。ラルフローレン、ダブルアールエルのリミテッドエディションのブルゾンです。即完売になった伝説的なモデルです。新品の個体はもう無いかなと思います。定価112,200円。タグ付きの新品です。サイズはM。実寸は、約・肩幅49 身幅58 着丈65袖丈65※素人採寸です、多少の誤差はご容赦ください。・Limited-EditionMoleskinBomberJacket・日本綿のモールスキンを使用した限定ジャケット・胸と袖にカスタムパッチ・後ろにチェーンステッチのロゴ刺・ストライプリブトリム・2021年春シーズン・生産国：インド製素材···コットンジップ・ボタン···ボタン留めフード···フードなし