NIKE ナイキ エア マックス 90 ライトアッシュグレー【26.5cm】

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商品詳細
ナイキエアマックス90NRGメンズシューズ/スニーカー/NikeAirMax90NRGMen'sShoe2.3回しか履いておらずまだまだ綺麗かと思います。可愛い柄です！状態は写真をご確認ください。サイズ:26.5cm色:ライトアッシュグレー購入時金額:13,090円（税込）※箱はついておりません。ご了承ください。メインカラー···グレー
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