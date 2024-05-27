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ナイキ M2K テクノ ホワイト ピュアプラチナ 25.5cm
商品番号 O80282034700
商品名

ナイキ M2K テクノ ホワイト ピュアプラチナ 25.5cm
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,854 円
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商品詳細

NikeM2KTeknoWhitePurePlatinum型番:AV4789-101数回使用してます。ほとんど中履きです。中敷きを引いていたので靴中も綺麗です。綺麗に拭いての出品ですが気になる方は御遠慮下さい。#NIKE#Other#NikeM2KTeknoWhitePurePlatinum
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