ナイキ M2K テクノ ホワイト ピュアプラチナ 25.5cm

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商品詳細
NikeM2KTeknoWhitePurePlatinum型番:AV4789-101数回使用してます。ほとんど中履きです。中敷きを引いていたので靴中も綺麗です。綺麗に拭いての出品ですが気になる方は御遠慮下さい。#NIKE#Other#NikeM2KTeknoWhitePurePlatinum
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