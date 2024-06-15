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【お得】Air max 97 エアマックス　ナイキ　Nike
商品番号 I69379298240
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【お得】Air max 97 エアマックス　ナイキ　Nike
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,854 円
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商品詳細

メインカラー···ホワイトモデル/シリーズ···AIRMAXモデル/商品名···AIRMAX97あまり履いていないのでかなり綺麗かと思いますが、靴下の毛玉なのか少し付いています。美品ですが使用頻度が少ないので売りに出しています。
http://narcologia.ru/goods/choice504685.html
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