ARIZONAFREEDOM T-58a K18太陽神 唐草 キー ペンダント

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ARIZONAFREEDOMアリゾナフリーダムT-58aK18太陽神シルバー唐草鍵キーペンダントトップチャームネックレスイーグルフェザー※自己紹介文を読んでからご参加下さい。他でも出品しておりますので購入前に必ず在庫確認のメッセージをお願いいたします。メッセージなく購入されてもお取引はできませんので必ずメッセージで在庫確認後購入よろしくお願いします。商品詳細ブランド：ARIZONAFREEDOM商品名：T-58aK18太陽神シルバーキーペンダントカラー：ゴールド×シルバーサイズ：縦約4.3cm(丸カン含む)横約1.2cm素材：K18×SILVER925付属品：なし定価：26950円状態：モニター環境によっては出品物に色ムラや褪せ等のようなものが見える場合ございますが、実物には状態説明記載以外の色ムラ等はありません。気になる方はご質問よりお問い合わせください。スレや小傷はありますが、目立つダメージはなくまだまだお使いいただけるかと思います。状態はあくまでこちらの主観になります。気になる方は質問よりお問い合わせ下さい。商品の特性をご理解の上ご入札下さい。※素人寸法※素人保管/状態はあくまでこちらの主観になりますので、画像にてご確認下さい。※画像と実際の商品に若干の色の違いある場合ございますがご了承下さい。気になる方は質問よりお問い合わせ下さい。中には細かい傷やダメージ等の見落とし等もあるかもしれませんがご了承ください。303280