キングアイス 18MM ICED DIAMOND CUT MIAMI CUBAN

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KING ICE - 18MM Iced Diamond Cut Baguette Miami Cuban Bracelet - Wh... KING ICE - 18MM Iced Diamond Cut Baguette Miami Cuban Bracelet - Wh...

アメリカ！人気ヒップホップジュエリーブランド本日限定！超特価本日のみとなります。明日には価格改定致します。早い者勝ちです。キングアイスからゴージャスなミックスマイアミネックレスの出品です。【商品名】18MMICEDDIAMONDCUTMIAMICUBANLINKCHAIN【サイズ】18inch(45.72cm)【定価】51000円新品未使用となります。今回、ネックレスの他におまけをお付け致します。コメントよりお問い合わせ下さい。アメリカでは人気のため完売となっております。少額でしたらお値引きいたしますのでコメントよりお問い合わせください。大幅なお値引きはご遠慮頂けますと幸いです。