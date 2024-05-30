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キングアイス 18MM ICED DIAMOND CUT MIAMI CUBAN
商品番号 M83582877543
商品名

キングアイス 18MM ICED DIAMOND CUT MIAMI CUBAN
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 18,354 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アメリカ！人気ヒップホップジュエリーブランド本日限定！超特価本日のみとなります。明日には価格改定致します。早い者勝ちです。キングアイスからゴージャスなミックスマイアミネックレスの出品です。【商品名】18MMICEDDIAMONDCUTMIAMICUBANLINKCHAIN【サイズ】18inch(45.72cm)【定価】51000円新品未使用となります。今回、ネックレスの他におまけをお付け致します。コメントよりお問い合わせ下さい。アメリカでは人気のため完売となっております。少額でしたらお値引きいたしますのでコメントよりお問い合わせください。大幅なお値引きはご遠慮頂けますと幸いです。
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