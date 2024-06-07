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デルバートゴードン　ナバホ　インディアンジュエリー
商品番号 P27556627754
商品名

デルバートゴードン　ナバホ　インディアンジュエリー
ブランド名 インディアンジュエリー
特別価格 税込 15,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···シルバー材質···シルバーDelbertGordon(デルバートゴードン)のリングです。サイズは写真をご覧下さい。USEDのためご理解いただける方のみご購入をよろしくお願い致します。NAVAJOSUNSHINEREEVESSILVER925ナバホサンシャインリーブススターリングシルバーリングシルバーインディアンジュエリーINDIANJEWELRYナバホ族デルバートゴードンDelbertGordon
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