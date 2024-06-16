COACH コーチ　シグネチャー　二つ折り財布　メンズ　レディース　黒　ブラック

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商品詳細
高級感があってスタイリッシュな、ブラックのシグネチャー折財布です。中古品、数ヶ月の使用です。外側は特に目立ったキズや汚れなく、綺麗な状態です。内側に、若干の薄い汚れや薄いスレキズがあります。まだまだとても綺麗で長くお使い頂けるお品と思いますが、中古品にご理解いただける方、どうぞ宜しくお願いいたします！サイズ約 横11cm縦9cm札入れ2カードポケット8ポケット2※小銭入れはありません。付属品なし 本品のみのお送りです。カラー···ブラック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）財布形···二つ折り
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