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【新品未使用】ポールスミス　レザーパスケース　二つ折り
商品番号 Q83877099423
商品名

【新品未使用】ポールスミス　レザーパスケース　二つ折り
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 4,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■ポールスミス　レザーパスケース末永く愛用できる絶品革小物!シンプルなエクステリアが魅力的なパスケース内側のマルチカラーのストライプ柄がさりげなくブランドアピールしてくれます。紺(ネイビー)牛革■詳細外側(裏):パスケース×1内側:パスケース×1、カードケース×2、その他収納×1新品未使用の商品です。プレゼントに頂きましたが、使わないのでお譲りします。#ポールスミス#パスケース#定期入れ#紺(ネイビー)#PaulSmithpsq041-31#メンズ#紳士#ギフト#定番#彼氏#彼女#プレゼント
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