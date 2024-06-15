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ループタイ　マリア　シルバー　ゴールド　ネックレス
商品番号 K85430984413
商品名

ループタイ　マリア　シルバー　ゴールド　ネックレス
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

size本体　縦4cm✖️横3cmヒモの長さ　105cm高さ自由に変えられます。割と重量あります。即購入OKです！材質···シルバー
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