DAIWA PIER39 TECH PERFECT FISHING JACKET

レアな1着で完売モデルです。オンラインで購入しました正規品ですが、勿体無くてクローゼットにしまったままにしていました。同アイテムで新品未使用の状態では最安値です。ゴールデンサイズですので、買い逃された方、お探しの方はこの機会にいかがでしょうか。コメントなし即購入可能です。BJ-25021W(2021年モデル)サイズ M着丈75cm身幅70cm肩幅54cm袖丈61cmカラー BLACK状態 新品未使用タグ付き・ポリエステル100%でありながら、コットンのようなタッチ感のツイル素材。・軽量でストレッチもあり、快適な着心地を実現・急な天候変化にも対応できる撥水加工数えきれないほどのポケットワーク配したフィッシングジャケット。ルアーケース、タックルボックスを収納することはもちろんのこと、サングラス、ペン、パスポート、携帯電話なんでもござれの収納力。立ち襟内には簡易フードが収納され、小雨が降ってきた際にも機能を発揮致します。まさに完璧なフィッシングジャケットです。



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