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最終値下げVia bus stop エイ革 スティングレイ　名刺入れ　美品
商品番号 E37125334536
商品名

最終値下げVia bus stop エイ革 スティングレイ　名刺入れ　美品
ブランド名 ヴィアバスストップ
特別価格 税込 14,445 円
在庫状況 あり

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商品詳細

あまり使わなかったので綺麗です重厚感がありしっかりとした作りで、高級感があります。主人が8万くらいで購入したそうですが使わずしまっていました。中古品にご理解ある方のみ購入ください。もう売られていない物のため手に入らない貴重な品物です。ヴィタバスストップ名刺入れViabusstopエイ革メンズ小物スティングレイスティングレー小物ビアバスストップ
http://narcologia.ru/goods/flight661028.html
http://narcologia.ru/goods/peroration653215.html
http://narcologia.ru/goods/browse187691.html
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