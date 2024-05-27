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シルバー925デザインリングシグネットリングメキシカンジュエリー好きに
商品番号 K82424559496
商品名

シルバー925デザインリングシグネットリングメキシカンジュエリー好きに
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 2,556 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シルバー925デザインリングデザインシグネットリング■サイズ約13号相当■状態使用に伴う小傷、黒ずみありますがアクセサリーとして全く問題なく使用可です新品、完品ではない事をご了承の上でご購入お願いします他にも性別問わずアクセサリーを出品してます#Kのアクセサリー1900年代アメリカ、ルードスタイルxアンティークなスタイルの出品をしています↓#Kの1900アメリカンメンズ　やブランドSILVER925シルバー925銀メキシカンジュエリーメキシコmexicoターコイズインディアンジュエリーVINTAGEビンテージヴィンテージシルバーボリュームナバホズニホピインディアンジュエリービンテージヴィンテージVINTAGEバイカーが好きな方におすすめデス！カラー···シルバー材質···シルバー
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