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ニューエラ 9FORTY 野球帽 ベースボールキャップ アスレチックス グリーン
商品番号 V22862143074
商品名

ニューエラ 9FORTY 野球帽 ベースボールキャップ アスレチックス グリーン
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,630 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#newjjerass←タップして⚠️新しい順を選択⚠️すると出品中の全てのキャップが閲覧可能です。[重要]ネコポスにて発送させて頂きます。ツバは折りませんが平べったくしての発送になります。型崩れしにくい素材ですが神経質な方はご遠慮下さい。＊ご希望の方はプラス300円でダンボール発送(定形外郵便)も承ります。■ブランド/NEWERA・ニューエラ■アイテム/9FORTYLEAGUEBASICCAP■素材/100%コットン■サイズ/ONESIZE(ワンサイズ)■寸法/頭周り約55cm-60cmツバ約7cm■チーム・カラー/アスレチックス(グリーン)定番な9FORTYキャップ♪メンズ、レディース問わず着用可能！後頭部部分でサイズ調整が可能なタイプとなります！※多少の誤差ご了承下さい。※お使いのPCや携帯電話の環境や画質により、掲載画像の色味が実物と若干異なる場合がございます。
http://narcologia.ru/goods/shuttle729125.html
http://narcologia.ru/goods/peroration657615.html
http://narcologia.ru/goods/plaque241607.html
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