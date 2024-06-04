セルフメイドマン ブラインドマントグス スカル ナイフ バングル ブレスレット

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BlindManTogsのハイエンドライン、SELFMADEMANの骸骨つきバターナイフバングルです。素材はティファニーと並んでコレクターの多いゴーハム製のヴィンテージカトラリー(バターナイフ)を用いており、ナイフに骸骨が鎖で縛り付けられたようなデザインになっています。バターナイフの持ち手の柄は天使です。骸骨は手足の鎖でしっかりと縛られていて外れませんが、直接バターナイフに接着されているわけではないのでカタカタと揺れます。同じく手足や首、関節も可動式になっています。内側にGorham社の刻印あり、BMTの刻印はありませんが、BMTのハイエンドラインであるセルフメイドマンの一点もののバングルです。骸骨の胸にはルビー、骸骨の両目にはダイアモンドがそれぞれはめ込まれています。フリーサイズですので(現在は約５cm×5.6cmほどになっていますが、開閉可能ですので調整可能)、手首周りがかなり太めな方でない限り誰でも着用できると思います。状態は購入当初のままで使用による金属疲労もありませんが、素材にヴィンテージカトラリーを使用していること、一度人の手に渡った商品であることを踏まえたうえでご購入下さい。