希少　ロックマンファミコン　箱、説明書セット

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長年自宅にて大事に保管していた物ですが出品致します。30年以上は経っており細かいすれ等はありますが箱などの破れなどはなくキレイな状態で残っていました。箱裏に値札を剥がした跡があります気になられる方はご遠慮下さい動作確認済みです写真は加工しておりませんが、実物もう色が少し薄いです。レアな物なので大事に使ってくださる方へお渡し出来ると嬉しいです。クレームや返品はなしでお願い致します宅急便コンパクトにて大事に送らせて頂きます！宜しくお願い致します。