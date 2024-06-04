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【新品未開封】宇宙戦艦ヤマト 暗黒星団帝国の逆襲 イスカンダルへの追憶 2枚組
商品番号 T51920810013
商品名

【新品未開封】宇宙戦艦ヤマト 暗黒星団帝国の逆襲 イスカンダルへの追憶 2枚組
ブランド名 プレイステーション2
特別価格 税込 6,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コレクターの方マニアの方コレクションに最適です！(完全未開封シュリンク付き)プレイステーション2のソフトになります(シュリンク付き)初回生産限定版(設定資料集\u0026音楽CD)1暗黒星団帝国の逆襲(付属品全てシュリンク付き)2イスカンダルへの追憶(付属品全てシュリンク付)バラ売り不可❌
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