【新品未開封】宇宙戦艦ヤマト 暗黒星団帝国の逆襲 イスカンダルへの追憶 2枚組

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商品詳細
コレクターの方マニアの方コレクションに最適です！(完全未開封シュリンク付き)プレイステーション2のソフトになります(シュリンク付き)初回生産限定版(設定資料集\u0026音楽CD)1暗黒星団帝国の逆襲(付属品全てシュリンク付き)2イスカンダルへの追憶(付属品全てシュリンク付)バラ売り不可❌
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宇宙戦艦ヤマト イスカンダルへの追憶 初回生産限定版
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