小花美穂 こどものおもちゃ 設定資料集 / キャラクターイラスト集 ...

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商品詳細
小花美穂「こどものおもちゃ」設定資料集/キャラクターイラスト集出版社：ムービック（Movic）ページ数：128ページサイズ：29.7×21cm◆状態◆天（本の上部）の左端に3mm×5mmほどの変色が見られます（写真6枚目参照）が、本の中に書き込みやマーキング、汚れ、ページ折れ等はありません。天・地・小口もヤケの影響はなく綺麗で、【使用感が殆どない】良好な状態です。家族に喫煙者、ペットはいませんので、タバコのニオイやアレルギーが心配な方も大丈夫です。即購入歓迎です（╹◡╹）◆発送◆水濡れ対策のOPP袋＋クッション材（プチプチ）＋中折れ防止の厚紙で梱包の上、ゆうゆうメルカリ便で発送いたします。#小花美穂
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