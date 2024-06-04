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ポケモンカード レイジングサーフ 1box 未開封 シュリンク付き
商品番号 F97714857548
商品名

ポケモンカード レイジングサーフ 1box 未開封 シュリンク付き
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 3,119 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード　レイジングサーフの新品未開封シュリンク付きの1ボックスになります。コンビニで新品購入したものになりますので、再シュリンクやすり替えの心配がないものになります。すり替え防止のため、返品不可でお願い致します。#ポケカ#シュリンク付き#レイジングサーフ#ポケモンカード#1BOX
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