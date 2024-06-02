スピーカー　SONYヘッドホン　PS5コントローラー（dualsense）

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SONYのヘッドホン、スピーカー、PS5のコントローラー（デュアルセンス）の3点セットの販売です。どの商品も1度使用したきりそのままにしていたので出品することにしました。スピーカー 定価10000円SONYヘッドホン定価15000円PS5コントローラー 定価8000円※当時の値段なので今の詳細は分かりませんセットだととてもお得なのでぜひ購入してください。値下げ交渉いたします。