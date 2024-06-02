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スピーカー　SONYヘッドホン　PS5コントローラー（dualsense）
商品番号 I10757086288
商品名

スピーカー　SONYヘッドホン　PS5コントローラー（dualsense）
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SONYのヘッドホン、スピーカー、PS5のコントローラー（デュアルセンス）の3点セットの販売です。どの商品も1度使用したきりそのままにしていたので出品することにしました。スピーカー　定価10000円SONYヘッドホン定価15000円PS5コントローラー　定価8000円※当時の値段なので今の詳細は分かりませんセットだととてもお得なのでぜひ購入してください。値下げ交渉いたします。
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