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商品詳細
「ロケット燃焼工学」久保田浪之介定価:-#久保田浪之介#久保田_浪之介#本#電気・機械／機械外装の使用感はありますが中身は非常に綺麗です
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ロケット燃焼工学
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ISAS | ロケットエンジン開発における材料工学最前線 / 宇宙科学の最前線
宇宙環境システム工学研究室
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