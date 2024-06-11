A5 ノートカバー　本革　ハンドメイド

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商品詳細
本革を使用したシンプルなデザインのA5ノートカバーです。素材は、外装にブラックとナチュラルのヌメ革をツートンで使用しています。ヌメ革ですので、ナチュラルなカラーから飴色へとじっくりと経年変化を楽しむことができます。ステッチはベージュです。使用イメージは、無印のA5ノート100枚を閉じた場合と、コクヨのA5ノート2冊を閉じた場合を載せています。ペン差しは、三菱ジェットストリーム2+1のメタルをさしています。【サイズ】（閉じた状態） 縦225×横170 概ねの大きさです。※ハンドメイド作品であることをご理解いただける方のみお願いします。製作過程の小傷、ステッチの歪み等がある場合があります。※ノートやボールペンは付属しません。品物はカバーのみとなります。※カラーはモニターによって写真と実物で若干異なることがあります。※天然皮革を使用していますので、若干のシワ、シミ等ございます。※ご希望があれば、発送前に外装にオイルの塗布をいたしますのでコメント下さい。素材···本革
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