矢沢永吉SBTスペシャルビーチタオル　Rock'Roll Army'90

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商品詳細
※矢沢永吉SBTタオル ⭐︎未使用保管品当時物⭐︎⭐︎長期保管品古いタオルですので目立った傷や汚れなしにしました。値引き交渉不可です。⭐︎ビーチタオル\u0026フェイスタオルセット出品です。⭐︎フェイスタオルは数カ所画像に写らないシミがございます。⭐︎神経質な方はご遠慮下さい。⭐︎全てに於いてご理解ある方よろしくお願いします(*^^*)人気ソロアーティスト···矢沢永吉グッズ種類···タオル・ハンカチミュージシャン種別···ソロ
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