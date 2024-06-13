NINTENDO SWITCH HAD-S-KA

NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドHAD-S-KABA2020年5月から2023年1月まで使用しておりました。本体は液晶にガラスフィルムを貼っていたため、傷はありません。背面は画像を見ていただいてわかる通り生活傷があります。ドッグはあまり使用して居ませんが、ロゴ部分に傷あり箱に関しても暗所にて保管しておりましたが、少々凹み傷があります。詳しい傷の状態はそれぞれ写真をご確認お願いします。梱包は箱そのままでエアパッキングで二重に梱包して発送させて頂きます。color:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo



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