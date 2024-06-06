ウォームアップ　ミュート

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ウォームアップ ミュートBESTBRASS#BESTBRASS#ウォームアップミュート種類···トランペット学校で使う。ということで楽器店で当時10000円（税抜）で購入しましたが結局使わずじまい。使う当てもないので出品します。使用はしておりませんが長期保管ということで未使用に近いとさせていただきます。黒いウレタンのような？部分の劣化も見られないようです。美品ですが自宅保管品ということをご理解の上ご購入ください。