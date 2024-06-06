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ウォームアップ　ミュート
商品番号 C58851896269
商品名

ウォームアップ　ミュート
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ウォームアップ　ミュートBESTBRASS#BESTBRASS#ウォームアップミュート種類···トランペット学校で使う。ということで楽器店で当時10000円（税抜）で購入しましたが結局使わずじまい。使う当てもないので出品します。使用はしておりませんが長期保管ということで未使用に近いとさせていただきます。黒いウレタンのような？部分の劣化も見られないようです。美品ですが自宅保管品ということをご理解の上ご購入ください。
http://narcologia.ru/goods/contemplate876777.html
http://narcologia.ru/goods/calling179250.html
http://narcologia.ru/goods/message426127.html
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