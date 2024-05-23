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新品未開封 バナナ モンチッチ 北九州限定
商品番号 V65893985028
商品名

新品未開封 バナナ モンチッチ 北九州限定
ブランド名 セキグチ
特別価格 税込 7,268 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入後、開封せずに大切に保管しておりましたので変色等なく非常に綺麗です。袋に入ったままで正確な長さではないですが、約17cmあります。
http://narcologia.ru/goods/troupe316711.html
http://narcologia.ru/goods/displease128631.html
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